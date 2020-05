Dragon Quest / Fly : trois jeux pour 2021 !

​Ce n'est pas tous les jours qu'une série de jeux vidéo fête ses 34 ans ! Mais c'est le cas de Dragon Quest, le RPG emblématique d'Enix, puis maintenant de Square Enix . Et pour fêter cela, la société japonaise dévoilé les projets autour de la licence Dai no Daibôken (Dragon Quest : La Quête de Daï), mais que l'on connait chez nous sous le nom Fly pour son adaptation en animé. Parce que oui, on parle de manga là. Mais la bonne nouvelle, c'est que Square Enix vient d'annoncer pas moins de 3 jeux pour cette licence, dont un sur consoles !Le gros morceau est Infinity Strash : Dragon Quest The Adventure of Dai , un Action-RPG prévu courant 2021, probablement sur toutes les consoles actuelles, mais aussi futures. Le trailer balance bien l'ambiance, et Yûji Horii annonce que le but ne sera pas que de bouriner des méchants, et qu'il y aura des villes, villages et quelques moments de calme. Pour ce qui est du visuel, le moteur semble se rapprocher de Trials of Mana (notre test est par ici ), donc pas un AAA, mais un jeu agréable et coloré. Le mieux étant qu'une sortie en occident est aussi au programme.Japon oblige, un jeu free to play sur iOS et Android sortira sous le nom de Dragon Quest Dai no Daibôken : Tamashii no Kizuna , en 2021. Développé par DeNA, le jeu suivra Dai, Popp et Maam, trois personnages déjà connus de la série, et devront donc combattre des vagues d'ennemis tout en espérant looter de bons équipements. Ou passer par la case carte bancaire.Enfin, Dragon Quest Dai no Daibôken : Xross Blade débarquera dans les salles d'arcades avec sa borne spécialement conçue pour les enfants. Le tout est fabriqué par Takara Tomy A.R.T.S., et il s'agit d'un jeu de cartes assez classique, mais tout de même assez stratégique pour y mettre un peu de piquant. Evidemment, on ne verra jamais ce jeu chez nous, à moins de s'offrir une borne...