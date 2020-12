Départs de Japan Studio et création de Bokeh Game Studio

Un changement de génération de consoles signe aussi très régulièrement quelques mouvements dans les différents studios et équipes. Et c’est le cas de SIE Japan Studio , pourtant bien mis en avant avec la sortie de la PlayStation 5 et du duo Astro's Playroom et Demon’s Souls , qui a laissé partir un Keiichiro Toyama Naoko Sato et Isao Takahashi , le 13 août dernier.Ce trio un peu inconnu du grand public a créé une nouvelle société, Bokeh Game Studio . À la tête de celle-ci, on retrouve évidemment, qui après avoir réalisé Silent Hill chez Konami, et être parti pour le reste de sa carrière chez Japan Studio afin de créer les séries Siren et Gravity Rush, a décidé qu’il était temps pour lui de prendre un peu l’air. Il ne part cependant pas seul, puisque(directeur de l'exploitation) l’a suivi, lui qui a notamment travaillé sur les Siren, Puppeteer et The Last Guardian à différents postes, mais aussi de(directeur de la technologie) qui a principalement oeuvré sur les Siren et Gravity Rush, au sein de la petite équipe Project Siren.Pour ce qui est de la raison, il semblerait tout simplement que ce trio soit resté un peu “dans l’ancien temps”, celui où on prenait le temps de faire des jeux, de ne pas forcément produire du AAA, en travaillant sur des projets peut-être un peu plus petits. Dans tous les cas, Bokeh Game Studio est déjà au travail et Keiichiro Toyama a annoncé qu’un projet était déjà en cours de réflexion, avec un jeu orienté action/aventure basé sur une nouvelle licence. Reste maintenant à patienter encore quelques années.Dans tous les cas, Nicolas Doucet , le nouveau directeur de Japan Studio depuis février, devra faire avec ces gros départs pour assurer la suite. Quant à Bokeh Game Studio, un compte Twitter et une page Facebook sont déjà dispo, ainsi qu’ une longue interview chez Famitsu