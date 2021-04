Capcom annonce un nouveau Monster Hunter Digital Event

Après une émission centrée sur Resident Evil VIII et Resident Evil 4 en VR, Capcom nous donne à nouveau rencard le 27 avril prochain, cette fois-ci avec pour objectif de tout nous apprendre sur Monster Hunter Rise et Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin ,.Écrasant tout sur son passage depuis sa sortie le 26 mars dernier, Monster Hunter Rise et ses 5 millions d’exemplaires vendues à travers le monde, aura droit à une grosse mise à jour ce mois-ci, ajoutant quelques bestioles à combattre seul ou à plusieurs, comme le Chameleos et le Rathalos Supérieur. Normalement, il sera aussi question de faire un point sur le RC max et de voir ce que ça débloque en plus. En attendant, notre test est disponible par ici. Du côté de Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin, il est quant à lui attendu pour le 9 juillet prochain sur Switch ( en préco sur l'eShop ) et Steam ( en préco par ici ), et ne sera donc pas un Monster Hunter comme un autre, puisqu’il reprend les mêmes traits que le premier (et excellent) épisode sorti en 2016. On aura droit à un RPG un peu plus “kid friendly” avec une direction artistique un peu plus orientée dessin animé.Et comme d’habitude, un petit (gros ?) résumé sera dispo sur Factor.