Bye Sweet Carole, à bientôt peut-être en 2024

Prenez le style des premiers longs métrages d’animation de chez Disney, collez-lui une ambiance d’épouvante, un vieux pervers qui vous poursuit, la possibilité de vous changer en un gentil petit lapin, et un peu de sucre en poudre et vous venez d’accepter l’invitation de Carole à plonger dans un monde térrifiant. Bye Sweet Carole développé par Little Sewing Machine et Meangrip , édité par Just For Games , vous fera incarner Lana Benton dans un jeu en 2D qui mêlera infiltration, de la fuite et un peu de plateforme pour ce jeu de survie.On en profite d’ailleurs pour vous montrer du gameplay, la Gamescom 2023 est peut-être terminé, mais on a eu le droit à quelques extraits de la pré-alpha d’environ six minutes ce jour même. On y voit les différentes possibilités dans le feu de l’action du personnage principal, ainsi que les décors qui sont magnifiques et une ambiance inquiétante réussie. Mais attention, les images sont non contractuelles. Bye Sweet Carole est prévu pour le moment pour 2024 sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Switch.