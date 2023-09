Bloodlines 2 arrive à pied par la Chine

On était sans nouvelles de Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 depuis que Paradox avait retiré le développement des mains de Hardsuit Labs début 2021 . On savait que le jeu avait été confié à un nouveau studio mais on ignorait lequel. J'ai personnellement offert de sacrifier mon premier né pour que Arkane ou Streum On Studio récupère le bébé mais il a fini chez The Chinese Room. Ce studio anglais appartient à Sumo Digital qui lui-même appartient à Tencent et est plus connu pour ses promenades narratives comme Dear Esther ou Everybody's Gone to the Rapture que pour des FPS-RPG mais donnons sa chance au produit comme on dit dans le Sentier.The Chinese Room a donc pondu une vidéo qui ne montre pas le jeu mais qui explique la vision de manière tellement vague et corporate que le script aurait pu être écrit par ChatGTP. Heureusement la première bande-annonce officiel montre un poil de gameplay et de combats à mains nues. Une grosse bande-annonce devrait arriver en janvier et le jeu sortira fin 2024 sur PC, PS5 et Xbox Cerises. C'est devenu un jeu UE5 au passage.