Vampire: Hardline

On se doutait que le développement de Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 ne se passait pas exactement bien surtout après que les chefs ont été virés ou sont partis. On s'attendait à un reboot de la production mais c'est encore plus violent que prévu : Paradox a décidé de retirer Bloodlines 2 des mains de Hardsuit Labs On ne sait pas qui va prendre le relai mais ce qui est sûr c'est que le jeu ne verra pas le jour en 2021. Paradox a arrêté de prendre des précommandes. L'éditeur remercie Hardsuit Labs pour le boulot jusqu'à présent même si ça sent un peu le sapin pour le studio de Seattle. Ceci étant dit, Paradox va peut être essayer de les garder en vie v u qu'ils ont investi deux millions de dollars dans le studio en 2018 . Elle ne serait pas un peu maudite cette licence ?