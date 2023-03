Bain de minuit pour Atari

Ca fait bien longtemps que le nom d' Atari ne fait plus rêver grand monde, et ses derniers faits d'armes ne plaident pas vraiment en sa faveur : une console rétro nulle et trop chère , des NFT , une cryptomonnaie , un casino virtuel dans le métavers où on peut gagner des crypto et des NFT... Toutes les pires idées de merde de ces dernières années regroupées dans une même boite, il faut saluer l'effort, même Square Enix n'y arrive pas. La seule chose à sauver, c'est la compil / musée Atari 50 sortie l'année dernière et plutôt bien accueillie.On est donc surpris d'apprendre que cette entreprise, dont on se demande comment elle peut être encore en vie en ayant fait autant de mauvais choix, vient de s'offrir Nightdive Studios pour 30 millions de dollars. On ne comprend pas trop en quoi ce rachat va pouvoir être bénéfique pour le sutdio expert dans le remaster de vieilleries (qui apporte en ce moment la touche finale à son remake de System Shock , après des années d'un développement chaotique) mais ils semblent plutôt contents , pour peu que ce message n'ait pas été rédigé avec un flingue pointé sur la tempe, et on espère très fort qu'ils ne disparaitront pas quand Atari se décidera enfin à crever pour de bon après le plan foireux de trop.