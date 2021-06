Les VCS étaient fermés de l'intérieur

En 2017, le cadavre d'Atari annonçait la VCS, une version modernisée de la console qui a popularisé les cartouches à la fin des années 70. Une campagne de crowdfunding a suivi et près de 12 000 gogos ont pré-commandé une bécane permettant de jouer à 100 jeux Atari rétro mais aussi à des jeux PC modernes vu qu'il s'agit d'un PC sous Linux avec puce AMD.4 ans et de nombreux problèmes plus tard et la bécane a une date de lancement : le 15 juin. A $399. Pour ce prix-là vous avez une console, 100 jeux Atari rétro et une manette rétro et une manette moderne, les deux sans fil. Le problème est que les specs datent de 2017 et il est donc question de 8 Go de RAM, de 32 Go de eMMC et surtout un Ryzen Embedded R1606G pour le CPU/GPU. On vous parle d'un machin double-coeur utilisant la première génération de CPUs Zen épaulé par un GPU Vega 3.Et apparemment les joueurs en redemandent car la VCS est en rupture de stock sur le site officiel malgré le fait que la vignette de la boutique soit un rendu flou de la bécane.