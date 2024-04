Alone in the Dark : Pieces Interactive licencie à son tour

Décidément, la saga Alone In the Dark n’arrête pas depuis plusieurs décennies de manquer le coche à chacun de ses retours. Et le dernier reboot en date ne déroge malheureusement pas à la règle. Avec des critiques très moyennes , saluant l’atmosphère très réussie, mais regrettant le manque d’ambition technique et un gameplay altéré par un game design d’un autre âge et une maniabilité perfectible, on se demande si une grosse partie du budget ne serait pas partie finalement dans la poche de David Harbour et Jodie Comer interprétant respectivement Edward Carnby et Emily Hartwood.Pour ne rien arranger comme on le sait, Embracer avant de se diviser en trois nouvelles entités non lovecraftiennes , était grave dans la sauce. Il n’est donc pas surprenant que le couperet soit malheureusement tombé pour Pieces Interactive les développeurs du jeu. C’est l'artiste de l'environnement Helena Hansen qui a lâché le morceau , elle a été licenciée ainsi qu’un nombre inconnu de ses collègues. On leur souhaite bon courage et bonne chance pour la suite.