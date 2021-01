The end of the world. Of Warcraft.

Le Covid-19 continue de faire des victimes et parmi elles, Jarod Nandin . Le nom ne vous dit probablement rien mais vous le connaissez surement en tant que cosplayeur du méchant du fantastique épisode de South Park dédié à World Of Warcraft (saison 10, épisode 8 - Make Love, Not Warcraft). C'était l'un des notres, un bon gros nerd plein d'autodérision et de dévouement pour sa passion. Qu'il repose en paix. Faites gaffe les gens. On commence à en voir le bout mais personne n'est à l'abris.