Star Trek: Resurgence, en avant toute !

Le nouveau jeu des ex- Telltale est enfin sur la rampe de lancement, puisque sa sortie est désormais fixée au 23 mai prochain sur PC, PS4, PS5 et Xbox Series. Pour rappel, Star Trek: Resurgence prend la forme d'un jeu d'action-aventure à choix multiples qui se déroulera peu après la fin de TNG. On y jouera deux protagonistes de Starfleet face à une série d'évènements entre deux factions sur le point d'entrer en guerre.On sait finalement peu de choses sur l'intrigue, mais on a appris récemment que c'est Krizia Bajos (déjà entendue dans Halo 5: Guardians Les Sims 4 ou la série Arcane) qui doublera l'héroïne Jara. De son côté, Piotr Michael aura la lourde tâche de doubler Spock qui fera une petite apparition dans le jeu. Le résultat est en tout cas assez proche de la voix originale de Leonard Nimoy. Au registre des guests, on croisera également Jonathan Frakes, aka. William Riker.