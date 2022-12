En 1997, quand est sorti Gran Turismo sur PlayStation sur nos tubes cathodiques, il faut bien reconnaître qu'il était très bluffant et photoréaliste pour l'époque. Depuis on a eu cette année Gran Turismo 7 , et la licence a atteint les 90 millions d’exemplaires. Sony en profite pour lui souhaiter un joyeux vingt-cinquième anniversaire en vidéo et Kazanouri Yamauchi nous laisse même un message sous celle-ci sur YouTube.