Shin Megami Tensei V: Vengeance

Star Wars: Battlefront Classic Collection

South Park: Snow day!

Sword Art Online Fractured Daydream

Gundam Breaker 4

Super Monkey Ball Banana Rumble

World of Goo 2

Fantasy Life i : La voleuse de temps

Another Crab’s Treasure

Penny's Big Breakaway

Suika Game

Pepper Grinder

Pocket Card Jockey: Ride On!

Encore plus de sorties à venir

Cinq jeux Rare rejoignent Nintendo Switch Online

Endless Ocean Luminous

Il n’y a pas que Persona dans la vie, il y a aussi ShinBien plus sombre, bien plus compliqué, et pour le moins excellent, Atlus nous propose un bon petit DLC des familles pour replonger dans l'apocalypse. Shin Megami Tensei V sortira leet ne sera certainement pas PEGI 3.Si vous n'étiez pas encore certain, oui,sortira donc sur Switch. On parle bien des éditions classic de 2004 et 2005, et non des épisodes de 2015 et 2017, même si je n’aurais pas dit non. Cette compile est attendue pour leDéjà annoncé depuis un petit moment, et à sortir sur toutes les consoles et PC,revient donc nous dire qu’il sortira le, mois qui commence à sérieusement devenir blindé.Et bim, un nouvel épisode Sword Art Online, mais avec une aventure solo et des batailles en ligne rassemblant jusqu’à 20 joueurs et joueuses. Ca a l’air d’être un joyeux bordel etVous avez terminé Armored Core VI: Fires of Rubicon et vous aimez les robots ? Ok, et bien sachez quedébarque cette année sur la petite console de Nintendo. Je n’y connais malheureusement pas grand chose en gunpla pour savoir si cela sera un bon épisode. A noter qu’il est aussi attendu sur PS5, PS4 et PC via Steam.On n’a jamais assez de jeu Monkey Ball et ça, Sega l’a bien compris. Alors hop, nouvel épisode,, avec plus de 200 niveaux, du mode local et une sorte de mode battle en ligne jusqu’à 16 joueurs. Si c’est à 20 balles, pourquoi pas. C’est attenduDéjà annoncé je ne sais plus trop quand, il est temps de reparler de. Les plus vieux s’en souviennent probablement, de cette épisode des premiers jeux indépendants par des petits studios… La belle époque, mais 2024 sera tout aussi bien avec un mode coop local et uneAh cool ! Level-5 nous avait promis des nouvelles de son Animal Crossing, que j’avais tant aimé sur Nintendo 3DS. Comme prévu, ça a l’air assez complet, avec un max de contenu et pas mal de jobs différents. On verra ce que cela donne, mais avec le mode en ligne à 4, peut-être que j’y passerait un peu de temps. Surtout quen’est pas attendue avant leOk. Un crabe qui fait les poubelles de la mer. Une grande critique de la société pour ce petit jeu d’action aventure. Ça n'a pas l’air d’être le jeu de l’année, maispourrait être une bonne porte d'entrée pour un enfant. C’est attendu pour leDéjà annoncé depuis un bon bout de temps,revient se montrer et j’ai comme l’impression qu’il n’a pas trop évolué techniquement. Mais quand on sait que c’est développé par(Sonic Mania et Sonic Origins) et le studio, tout de suite, c’est différent. On retrouve donc une vibe très plateformer 3D des années 2000, et j’avoue, ça me fait presque du bien. C’est attendu sur toutes lesEt voilà, le multijoueur local débarque dans, le petit jeu phénomène de fin 2023. Et je vois déjà quelques battles avec ma copine, mais aussi un bon petit jeu qui pourrait fonctionner lors de mes soirées 3DS in Nantes. Bon par contre, c’est un DLC. Mais à 2,25 €. Donc c’est ok, en plus d’êtreOn en a déjà parlé sur Factor, maisest attendu surprochain (décidément, cette fin mars…). A noter qu’une démo est dispo dès maintenant sur Switch et Steam. C’est peut-être la bonne occasion de se faire une idée.Je quoi ? Un jeu de course de chevaux avec des paris sportif dedans ? Ok, pas vraiment pour moi. Mais si jamais ça vous intéresse,sort aujourd’hui sur Switch.On passe au fameux segment des jeux en vrac à sortir sur Nintendo Switch ! On y retrouve(7 mars),(23 avril),(26 avril),(15 mars),(12 mars), et enfin, l’annonce totalement à l’arrache de(22 février).Mon petit cœur bat la chamade, puisque le Nintendo Switch Online va accueillir 5 nouveau jeux provenant de Rare :et(NES),et(Super NES), et enfin,(Nintendo 64). Bon j’avoue, c’est pas forcément la meilleure des sélections, mais on a déjà eu GoldenEye 007, Jet Force Gemini et Banjo-Kazooie. J’attends toujours Donkey Kong 64 et Conker’s Bad Fur Day.La belle surprise pour terminer ce Direct, c’est l’annonce de. Et ce n’est pas un portage de l’épisode Wii, mais bien un nouvel épisode. On retrouve toujours le studio Arika au développement, et on pourra découvrir plus de 500 espèces sous-marines, seul, mais aussi jusqu’à 30 en ligne. De la découverte, de l’exploration et des animaux. Tout ce que j’aime. Et c'est prévu le