Nintendo Direct du 27/03/25 : le gros résumé

Rift of the NecroDancer

Tamagotchi Plaza

Légendes Pokémon : Z-A

Rhythm Paradise Groove

Les cartes de jeu virtuelles

Le segment en vrac !

SaGa Frontier 2 Remastered

Monument Valley 1 / 2 / 3

Everybody’s Golf: Hot Shots

Marvel Cosmic Invasion

Tomodachi Life : Une vie de rêve

Nintendo Today!

La dernière annonce vient de Shigeru Miyamoto, qui garde toujours la pêche du haut de ses 72 ans. J’aimerais avoir autant la forme et autant de style que lui à cet âge-là. Et tonton Shigi, il a toujours de bonnes idées. D'ailleurs, il a participé à énormément de Nintendo Direct, dès 2011 avec Saturo Iwata. Mine de rien, je crois que je les ai vu tous, ah ah.



Et à ce sujet, il sera possible de voir les prochains Directs directement sur une application mobile, Nintendo Today! que j’ai évidemment téléchargée sur mon iPhone. Ici, l’idée est de proposer de l’actualité sur nos séries Nintendo préférées, de faire des rappels sur les différents événements, etc. Une bien bonne idée pour les gens comme moi. C’est disponible dès maintenant sur iOS et Android.

Disponible depuis le 5 février sur PC,, le spin-off de Crypt of the NecroDancer de Brace Yourself Games , se trouve enfin une date sur console. Le rendez-vous des fans de jeux musicaux est fixé à…Non, honnêtement, je ne vais pas prendre de temps pour parler de. Mais si jamais vous êtes intéressé, sa sortie est prévue auDe même pour, qui me fait encore mal aux yeux et à mon petit cœur de joueur qui aimerait replonger dans une belle aventure Pokémon. Je vous propose de revoir le Pokémon Presents du 27 janvier , ou cette vidéo. D’ailleurs, toujours pas de date précise, à part un vagueEh bien, c’est vraiment le direct des jeux de rythme. Cette fois-ci, et je l’ai reconnu au premier regard, c'est un nouvel épisode de Rhythm Paradise qui débarque, avec. Même si je suis d’une nullité extrême à ce genre de jeu, je sais déjà que ce sera ma future drogue douce et choupie. Cette pépite sortira en, accrochez-vous bien,Ici, il ne s’agit pas d’un jeu, mais bien d’une fonctionnalité débarquant sur Switch, et évidemment sur Switch 2, ce qui fera vraiment beaucoup de bien aux personnes achetant des titres au format dématérialisé. L’idée est assez simple :Oui, je vous entends les joueurs et joueuses sur PC avec vos “oui blabla blabla, nous ça fait longtemps, blabla, Steam le fait, etc”. Oui. Et d’ailleurs,de prêt de jeux dématérialisés, ce qui ne représente pas forcément le cas général, puisque du côté des autres boutiques, mais aussi et surtout des consoles, c’est très loin d’être le cas, que ce soit sur Xbox Series, PS5 et Switch.La fonctionnalité se présente assez simplement :Un bien grand mot pour dire qu’il sera possible de prêter un titre dématérialisé aussi facilement, ou presque, qu’un jeu physique.Dans les grandes lignes, cela couvre deux cas.Le premier cas décrit le fait de pouvoir jouir de sa bibliothèque de jeux si on a deux consoles (avec un seul et même compte connecté). Actuellement, il faut jongler entre une console “principale” et une console secondaire, voire une troisième. Jouer à des titres dématérialisés est très simple sur la console principale : on lance le jeu et ça fonctionne, même en mode avion. Mais si on tente la même chose sur la console secondaire, celle-ci va demander une vérification à chaque lancement de jeu en se connectant au web. Ce n’était pas pratique du tout et c’est maintenant un mauvais souvenir, puisqu’on pourra gérer ça bien plus facilement, en liant les deux consoles une bonne fois pour toutes, et basta.Le second cas concerne les personnes possédant un compte Nintendo Switch Online de type famille. Ce n'est pas clairement dit dans la vidéo, mais il s'agit d'une fonctionnalité liée à un abonnement. J’explique tout cela dans cet article . Il est question d’une souscription permettant d'accueillir jusqu'à huit personnes. Une grosse famille donc. Ici, l’idée est de pouvoir prêter ses jeux à n’importe quel membre de la famille, mais avec des règles qui peuvent être clairement chiantes, surtout si on n'habite pas sous le même toit : le transfert se fait uniquement en local, pour une seule personne, pour une durée de quatorze jours max, et on ne peut prêter qu’un seul jeu par personne à la fois (on peut prêter sept jeux à sept personnes, mais pas sept jeux à une personne).L’idée est cool, notamment pour les couples (comme moi) ou les familles, qui galèrent en achetant tout sur l’eShop et se retrouvent bien souvent à acheter plusieurs fois le même jeu. Personnellement, je sais déjà que ma copine va me prêter beaucoup de titres (190 jeux dématérialisés à nous deux…). C'est un vrai beau premier pas, que Sony et Microsoft devrait peut-être copier.Cette fonctionnalité arrivera fin avril, via une mise à jour.C’est parti :(6 mai),(10 avril), The Wandering Village (17 juillet),(2025),(été 2025),(21 mai).Un jour, tous les vieux JRPG auront eu droit à leur remaster et donc, on aura enfin des suites ou des nouvelles licences. Reste que SaGa Frontier 2 Remastered donne bien envie de se replonger dans cette aventure sortie sur PlayStation en 1999. Il est encore magnifique, avec ces jolis décors dessinés à la main. Le mieux étant qu’il est disponible dès maintenant sur Switch.Après des sorties assez anecdotiques sur mobiles via un abonnement Netflix ( j’en parle par ici ), la trilogiesort enfin sur Switch. Enfin, le 15 avril pour les deux premiers épisodes et cet été pour le troisième.Youpi ! Un jeu de gold un peu délire ! Ici, c’est le fun et les couleurs qui pètent, avec, tout droit sorti de chez Bandai Namco. Une série bien connue des golfeurs, mais qui s’est perdue un peu au fil des ans. Malheureusement, ce retour ne s’accompagne pas vraiment d’une réalisation hors norme. Ça va passer pour de la Switch en mode portable, mais ça risque de piquer sur grand écran. C’estEncore un jeu pour moi ça, décidément ! En grand fan de comics, et particulièrement de Marvel, en plus d’aimer les beat’em up à l’ancienne, ceme fait forcément de l’oeil. On retrouve Dotemu aux manettes et, à première vue, on retrouve aussi le moteur utilisé sur leur jeu Tortues Ninja, qui était bien cool. La bagarre de rue, mais en slip, c’estLa Nintendo 3DS a eu son lot de jeux un peu spéciaux. L’un de ceux-là était Tomodachi Life , sorti en 2013 et développé par Nintendo SPD. Même encore aujourd’hui, il est compliqué d’expliquer le concept derrière ce titre. Globalement, il s’agissait d’une sorte de simulation de vie, mais basée sur les Mii, ces petits personnages ultra mis en avant à l’époque de la Wii, DS, 3DS et Wii U, mais qui ont presque disparu avec la Switch. On en retrouve des traces ici et là, mais ils ne sont plus au cœur des consoles, ce qui est bien dommage.Tomodachi Life avait ce petit truc en plus qui faisait qu’il “vivait”, même la console éteinte. Nous incarnions le maire d’une petite île et on devait s’occuper du bien-être des Mii (jusqu’à 100), dans cette sorte de petit univers permanent. Évidemment, cela donnait lieu à des scènes absoluments folles. On pouvait rallumer la console et se rendre compte que deux Mii se faisaient la gueule, ou que d’autres vivaient désormais ensemble, etc. Ajoutons à cela le StreetPass qui permettait de croiser des gens dans la rue et de voir leur Mii débarquer sur notre île, et on était bien.Bref, sans prévenir, la licence revient avec un nouvel épisode,. Je l’aurais presque plus vu sur mobile, mais ça fait plaisir de revoir des Mii faire n’importe quoi et parler avec des voix bizarres. D’ailleurs, cela signerait-il un retour des Mii ? Et du StreetPass ? Nous verrons bien, puisqu’