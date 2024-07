Je suis abonné au Nintendo Switch Online depuis son ouverture, en septembre 2018, et c’est le seul abonnement (dans le jeu vidéo) que je n’ai jamais arrêté. Dans les grandes lignes, il s’agit d’un abonnement offrant plusieurs services suivant son niveau de formule. Si cela est assez simple à comprendre, surtout avec seulement deux formules, il y a tout de même quelques subtilités que je vais vous détailler. Et évidemment, des petites économies à faire.

Nintendo Switch Online

Individuel pendant 1 mois (30 jours) : 3,99 €

Individuel pendant 3 mois (90 jours) : 7,99 €

Individuel pendant 12 mois (365 jours) : 19,99 €

Famille pendant 12 mois (365 jours) : 34,99 €

Un groupe familial vous permet de regrouper jusqu'à huit comptes Nintendo (y compris les comptes enfant) en un seul groupe familial.

L'abonnement familial Nintendo Switch Online peut être acheté et associé à votre groupe familial, permettant ainsi à tous les comptes Nintendo de ce groupe de profiter du service Nintendo Switch Online.

Nintendo Switch Online + Pack additionnel

Individuel pendant 12 mois (365 jours) : 39,99 €

Famille pendant 12 mois (365 jours) : 69,99 €

Cela commence avec le Pass circuits additionnels de Mario Kart 8 Deluxe . Il faut tout de même savoir que Mario Kart 8 Deluxe est le jeu le plus vendu sur Switch, c’est 61,64 millions d’exemplaires dans le monde au 31 mars 2024, sur 141,32 millions de Switch, donc beaucoup de joueurs en ligne (et de clients potentiels pour Nintendo, héhé). Ce DLC porte le nombre de circuits à 96, avec 48 personnages.

Le second DLC concerne Animal Crossing: New Horizons (45,36 millions d'exemplaires) avec Happy Home Paradise. Si vous avez fait le tour du jeu de base, cette extension apporte pas mal de choses, notamment la construction d'intérieur et toute une partie vacances.

Enfin, le DLC Splatoon 2: Octo Expansion est lui aussi dans le lot, ajoutant une nouvelle aventure solo offrant pas moins de 80 missions (une bonne dizaine d'heures). À noter qu'il n'existait pas de DLC à Splatoon 3 en octobre 2021 (date à laquelle cette formule d'abonnement a été proposée), puisque ce jeu est sorti un an plus tard.

Quid de l'appartenance

Avec la Nintendo Switch, le petit artisan de Kyoto a céder aux sirènes de l'abonnement payant. Jusque là totalement gratuit sur ses anciennes consoles, le jeu en ligne est devenu payant avec le carton de la Nintendo Switch. Et honnêtement, avec 141 millions de la nature en date du 31 mars 2024, ça peut se comprendre.Accès : site de Nintendo Support : fonctionne uniquement sur Nintendo SwitchBonus : Tetris 99 et F-Zero 99, ainsi que quelques démos "Jeux à l'essai", des missions et récompenses pour MyNintendo , la possibilité d'acheter des manettes classiques et des bons de réductions dans l'eShop.Prix :La formule basique du Nintendo Switch Online offre le strict minimum de ce que l’on est en droit d’attendre d’abonnement sur console en 2024. On retrouve donc la possibilité de jouer en, un système de, la possibilité de discuter paret Tetris 99 et F-Zero 99 (ou encore par le passé Pac-Man 99 et Super Mario Bros. 35 qui ne sont malheureusement plus disponibles pour d'obsures raisons). Honnêtement, si les deux premiers aspects sont évidemment tout à fait logiques, le chat vocal via son téléphone l’est beaucoup moins, surtout lorsque l'on regarde ce qui se fait ailleurs. Mais ça a le mérite d’être présent et de potentiellement être plus simple à gérer pour certaines personnes. Quant aux deux jeux proposés, ils sont tout bonnement excellents et vraiment beaucoup joués, en plus de proposer des parties assez rapides et variées.Cette formule propose aussi un autre petit cadeau sympa : l'accès à trois consoles virtuelles, proposant(89 jeux en date de juillet 2024),(71 jeux) et(31 jeux). Globalement, il s’agit ici de proposer un grand nombre de jeux avec quelques fonctionnalités supplémentaires pour certains, comme la prise en charge de modes multijoueurs en local et en ligne, la présence de versions de jeux modifiés avec des bonus intégrés (appelées SP ou Extra), la possibilité de jouer en 60 Hz avec les versions Américaine, même si les versions PAL sont évidemment présentes, et une interface assez pratique pour “rembobiner” votre jeu en cas de mort idiote ou encore une sauvergade d'état. C’est clairement du bonus, mais quand on est fan de cette époque, c'est vraiment du lourd.Côté tarif, tout cela est proposé mensuellement ou directement à 19,99 € pour l’année entière (soit 1,66 € par mois), ou 34,99 € à l’année pour la formule famille. C'est d'ailleurs cette formule qui est la plus intéressante dès lors que vous n'êtes pas seul, puisqu'elle propose desur le même abonnement, sur une ou plusieurs consoles. Et ça, c’est pas mal, puisqu’il n’est pas ici question de partager son compte (login + mot de passe), mais bien de former un groupe, avec juste un administrateur pour la facturation de l’abonnement, et 7 autres comptes. Évidemment, cela ne compte pas les éventuels achats sur l’eShop, chaque compte disposant de son propre moyen de paiement et de sa bibliothèque personnelle de jeux. Tout est gérable via la console, mais aussi directement en ligne sur le site de gestion de compte Nintendo Et à la question "Qu'est-ce qu'un groupe familial ?", Nintendo répond ceci dans leur FAQ Concrètement, cette formule peut faire passer l’abonnement à environ 4,37 € par personne pour l’année pour un groupe composé de 8 personnes. Et notez bien que ce n’est pas localisé (à part peut-être le pays ?). Concrètement, il est tout à fait possible d’avoir une famille composée de personnes ne vivant pas du tout sous le même toit. Et vous l’aurez compris, c’est une grosse économie à faire, et c'est tout à fait accepté par Nintendo.Accès : site de Nintendo Support : fonctionne uniquement sur Nintendo SwitchBonus : Tetris 99 et F-Zero 99, ainsi que quelques démos "Jeux à l'essai", des missions et récompenses pour MyNintendo , la possibilité d'acheter des manettes classiques et des bons de réductions dans l'eShop.Prix :Comme son nom l’indique, il s’agit d’une sorte d’extension de la formule de base. Celle-ci reprend tout ce que la formule basique propose, à savoir le, la, duetCependant, extension oblige, nous avons quelques ajouts, et pas des moindres, à commencer par trois gros DLC.Mine de rien, cela fait une belle économie, puisque les deux packs de Mario Kart et Animal Crossing sont vendus à 24,99 € l'unité, tandis que celui de Splatoon 2 est à 19,99 €, donc quasiment 70 € en tout.Enfin, il faut aussi ajouter trois autres consoles virtuelles proposant des jeux(36 jeux en date de juillet 2024)(22 jeux)et(45 jeux), avec les mêmes options de sauvegarde instantanée, rembobinage, etc. Cela fait donc. De quoi très largement passer le temps, surtout quand on voit le prix des jeux rétro de nos jours.Enfin, il est évidemment possible de s’abonner à cette formule en mode famille, et si vous êtes au max, à savoir 8 personnes, cela revient à environ 8,75 € par personne pour l’année. Honnêtement, on comprend vite pourquoi ce service est assez rentable pour Nintendo. Notez que j'ai évidemment cette formule, avec ma compagne et de la famille dans le groupe un peu partout en France.Même si l'abonnement n'est pas cher, il faut savoir que. Que ce soit l'accès au jeu en ligne, aux différentes consoles virtuelles, aux quelques DLC de la version Pack additionnel, et même au système de sauvegarde en cloud. Bon prince, Nintendo permet aux utilisateurs se réabonnant dans un délai de 180 jours de retrouver leurs données de sauvegarde préalablement stockées dans le cloud. C'est un peu raide, surtout si on compare à la concurrence qui stockent les sauvegardes sur plusieurs années sans aucun problème.