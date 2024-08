Zelda nous fait le tour d'Echoes of Wisdom

Hier, Nintendo a balancé une nouvelle vidéo de The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom , faisant un peu le tour d'Hyrule pendant presque 6 minutes. Pour rappel, ce nouvel épisode s'est montré pour la première fois lors d'un Nintendo Direct du 18 juin dernier , et sera disponible exclusivement sur Switch dès le 26 septembre prochain. Pas besoin d'attendre 4 ans entre l'annonce et la sortie, c'est une chose qui fait grandement plaisir. Tout comme le fait d'incarner cette fois-ci la princesse Zelda, qui aura la lourde tâche de sauver Link, apparement perdu on ne sait où.Cette nouvelle vidéo nous fait un peu le tour du propriétaire, notamment avec les différentes zones que l'on pourra parcourir, comme le désert Gerudo, les eaux de Jabule avec les peuples Zora des mers et rivières (qui se font la gueule), le fameux volcan d'Ordinn avec à son pied le village de Cocorico et en hauteur le village Goron, sans oublier la tourbière de Firone avec son aspect très jungle. Des lieux déjà connus si on a parcouru Hyrule en long et en large, mais qui sont toujours un plaisir à retrouver.Surtout que cette fois-ci, Zelda sera aidé dans sa quête par Tri (le petit bidule qui l'a suit) et d'un sceptre lui permettant de créer des échos, sorte de copie d'objets ou de créatures que l'on peut trouver ici et là dans notre aventure. L'idée étant de s'en servir pour combattre tel ou tel ennemis, passer un obstacle ou tout simplement résoudre des énigmes.Mais là où Echoes of Wisdom empreinte aussi au duo Breath of the Wild et Tears of the Kingdom, c'est qu'il ajoute un pouvoir appelé Synchronisation. Celui-ci permet à la princesse de calquer ses déplacements avec un objet ou même un être vivant. Déplacer un énorme rocher ? Pas de problème, on lance la synchro et on bouge le rocher facilement. Mais ce pouvoir peut se faire aussi l'inverse ! On peut par exemple se synchroniser avec une araignée pour grimper sur un mur plus facilement. Les possibilités semblent assez grandes et il est évidemment qu'encore une fois, Nintendo compte sur la communauté pour casser un peu le jeu.Tout comme les deux derniers grands épisodes sur Switch, ce Echoes of Wisdom sera blindé de quêtes annexes, que l'on obtiendra en discutant avec les habitants d'Hyrule. Et comme ce monde est assez grand, il y aura des balises de téléportation et même un petit cheval beaucoup trop mignon (un amiboo Zelda sur son cheval est grandement attendu).Je vous colle aussi la première vidéo promotionnelle du jeu dans une version rééditée par Nintendo Japan.