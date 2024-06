Wholesome Direct 2024 : le résumé assaini

Et on attaque ce récap' avec les jeux qui nous ont tapé dans l'oeil. A commencer par...

Tiny Lands 2

Suite d'un jeu des sept différences ayant eu son petit succès, Tiny Lands 2 reprend le concept de base de son aîné, à savoir des environnements en 3D qu'il faudra scruter sous tous les angles pour dénicher ce petit détail qui diffère entre les vues gauche et droite. Mais c'est surtout son esthétique photo réaliste qui nous a séduit et qui fait pour beaucoup dans l'envie d'y jouer. Le titre tout juste révélé pour l'évènement sortira sur PC et Switch.

Caravan SandWitch

Celui-là a fait parler de lui un peu plus tôt, mais c'est à l'occasion de la sortie de sa démo qui sort aujourd'hui qu'il se montre à nouveau pendant le Wholesome Direct, après s'être ré-annoncé lors de l'AG French Direct il y a quelques jours. Le jeu a pas mal changé depuis sa toute première présentation, mais il propose toujours une aventure dans laquelle une jeune femme partira à la recherche de sa soeur disparue dans un univers inspiré par la Provence. En cours de route, le van qu'elle conduit se verra affubler de nombreux accessoires pour aller toujours plus loin dans le monde ouvert du jeu. Dernier détail, il se paye une BO qui semble assez cool et dont on attend de découvrir la chanteuse. Sortie prévue cet automne sur PC, PS5 et Switch.

Dawnfolk



Dawnfolk se montre à nouveau dans une bande-annonce inédite et son concept est toujours aussi accrocheur, entre un city-builder et un Heroes of Might & Magic minimaliste qui se joue case par case et dans lequel les combats se résolvent via des mini-jeux. Un playtest étendu est déjà prévu, mais pour les plus impatients, direction Steam pour télécharger la démo de ce titre prévu prochainement sur PC et évidemment Switch.

Littlelands

Et un nouveau trailer, un pour Littlelands , un jeu d'action-aventure au look proche du remake de Zelda: Link's Awakening signé Grezzo . L'inspiration ne s'arrête pas là avec des quêtes qui vous enverront aux quatre coins du monde, des armes et une pelle qui vous sera utile à la fois pour creuser en pleine nature, mais aussi, on est dans le Wholesome Direct ne l'oublions pas, pour faire pousser vos carottes dans votre jardinet. On a vraiment hâte de voir ce que donnera ce projet au long cours par deux petits développeurs qui sortira un de ces quatre sur PC.

Music Power Up

Se proposant de combler vos instants nostalgie lorsque vous composiez vos meilleures mélodies sur votre Atari ST à l'aide de feu-ProTracker. En effet, on y joue un compositeur de bandes originales de jeux vidéo dans les années 80 qui devra enchainer les commandes pour satisfaire au mieux les développeurs indépendants de l'époque. Le titre s'annonce super complet, et rien qu'aux premières notes qui illustrent sa nouvelle bande-annonce, on a déjà hâte d'être à sa sortie sur PC et mobiles.

Tiny Tires





Enfin, le tout dernier coup de coeur de la soirée est dédié à Tiny Tires , tout simplement un Micro Machines V3 indépendant. Est-ce qu'on a besoin d'en dire plus ? Le jeu est beau comme un camion et propose un gameplay très axé sur les dérapages et des tableaux très inspirés du hit de Codemasters , tout en nous régalant avec un mode multi à quatre en local. Toujours pas de date de sortie, mais faites chauffer votre Steam Deck !

Ce Wholesome Direct était également la rampe de lancement pour quelques titres qui sortent en ninja dès aujourd'hui.

Kamaeru, A Frog Refuge

Oh, un simulateur de... refuge à grenouilles développé notamment par Mélanie Christin à qui on doit déjà l'adorable Transformice . Cette fois-ci, il sera question de construire l'habitat parfait pour votre petite troupe de grenouilles à l'aide de divers outils et autres puzzles. Le jeu est donc disponible sur PC et Switch.

POOOOL

Pas un O de plus, par pitié. Ici, on a droit à un mélange improbable entre Suika Game et un jeu de billard traditionnel. Dans des niveaux carrés, faites rebondir la boule blanche et assemblez des boules de plus en plus grosses pour accumuler les points avant de ne plus pouvoir faire de coups. Pas de multi au lancement sur PC, mais des leaderboards qui feront office de compétition entre potes. La boucle de gameplay a l'air au moins aussi longue que sa bande-annonce...

The Palade on The Hill

Jeu d'aventures narratives qui se déroule au milieu des années 90 dans l'Inde rurale. On y suivra les pérégrinations d'une artiste en herbe pas vraiment à l'aise dans son village, entre ambitions et retours à la réalité. Le jeu entièrement dessiné à la main sera en outre pétri de nombreux mini-jeux. Sortie sur PC, Xbox Series et mobile.

Track of Thought

Enfin, Track of Thought qui sort lui aussi aujourd'hui sur PC vous met dans la peau d'une jeune coccinelle lors d'un long voyage en train. Bizarrement, les autres passagers semblent tous avoir perdu la mémoire et c'est en les interrogeant puis en combinant des pensées sous forme de cartes que vous dévoilerez l'histoire, et cela dit en passant en apprendrez plus sur vous-même. Le jeu est super mignon et ses dialogues paraissent assez réussis.





Pour le reste des annonces, des bandes-annonces inédites et de la myriade d'autres jeux présentés, on vous laisse devant le replay de l'évènement.





C'est chaque année la même rengaine, simulateurs de ferme, de slow life, de gestion d'échoppes et beaucoup BEAUCOUP de bienveillance. Et pourtant, pourtant, on espère y dénicher quelques petites pépites qui sortent du lot. Alors qu'est-ce qu'il reste à sauver du cru 2024 du Wholesome Direct ? Début de réponse ci-dessous.