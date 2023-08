Vos Game Pass temps d'août 2023

Les jeux annoncés pour le mois de août

Petit retard dans la revue des jeux dispo ce mois-ci dans le Gamepass (les vacances, tout ça...), mais tout est là et il y a des bonnes pioches comme Sea of Stars Everspace 2 (console), Celeste etc...En revanche quelques très bons titres tirent leur révérence ce mois-ci à l'image de Tinykin Immortality ou Death Stranding (PC).Tous les détails se trouvent dans la news comme d'habitude.29/08 :18/08 :Disponible :Disponible :- Optimisé Series X/SDisponible :- Series X/S seulementDisponible :Disponible :Disponible :Disponible :Disponible :29/08 :18/08 :Disponible :Disponible :Disponible :Disponible :Disponible :Disponible :Disponible :29/08 :18/08 :Disponible :Disponible :Disponible :- EA PlayDisponible :Disponible :Disponible :Disponible :Disponible :Disponible :Disponible :- EA PlayDisponible :Disponible :Disponible :Disponible :Disponible :Disponible :Disponible :31/08 :31/08 :31/08 :31/08 :31/08 :31/08 :31/08 :31/08 :31/08 :31/08 :31/08 : ​L'ensemble du catalogue est visible ici pour les 472 jeux console, 436 jeux PC et 385 jeux CloudVous pouvez retrouver l'ensemble des articles Gamepass ici Et avant de se quitter, un petit avant goût des mois qui arrivent :05/09 :06/09 :19/09 :