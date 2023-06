Viens voir un p'tit Ankou à la maison

La Bretagne, toute une poésie ! Ses gâteaux au beurre, ses rivières polluées au lisier et ses fameux morts-vivants... Si vous êtes passés à côté de ce dernier détail lors de votre voyage au pays des galettes, il n’est pas trop tard pour vous documenter auprès de deux fameux reporters . C’est toutefois une vision un peu différente de la légende que s’apprête à nous proposer le studio Alkemi avec An Ankou Si vous suivez un peu le développeur, vous savez qu’il s’est fait une spécialité de mélanger les genres, que ce soit avec Transcripted Drifting Lands ou dernièrement Foretales . Fidèle à son habitude, il présente donc son prochain jeu, An Ankou, comme un mix entre Vampire Survivor, Hadès, Risk of Rain et V-Rising. Ça fait beaucoup n’est-ce pas ? En gros, attendez-vous à un Rogue-like mâtiné de hack’n slash qui fait la part belle à la récolte de ressources et au craft. Ça vous semble encore nébuleux ? La bonne nouvelle c’est que vous pouvez déjà mettre les mains sur la démo sur Steam en attendant l’early access qui est prévue pour cet été.