Vers un septième Civilization

Ce n'est pas tellement une surprise mais Firaxis a confirmé qu'ils bossaient sur un nouvel épisode de Civilization. Il faut dire Civ VI aura sept ans en octobre prochain et que Firaxis commence à manquer d'idées niveau DLC.L'annonce coïncide avec celle du départ de Jake Solomon (à droite dans la vignette) et de Steve Martin du studio. Jake a débuté chez Firaxis en tant que développeur sur Civ III mais il est surtout connu pour être le lead designer d'XCOM Enemy Unknown avant de passer directeur créatif sur XCOM 2 et Midnight Suns . Quant à Steve Martin, c'était le patron du studio depuis fin 2006. A noter que tous les jeux Firaxis sont actuellement en promo sur Steam . Rassurez-vous : ce bon vieux Sid Meier (à gauche du studio) reste à la barre.Il est trop tôt pour savoir ce que Civ VII changera ou ajoutera mais la règle en place chez Firaxis est le 33/33/33 de Sid Meier : conserver 33%, améliorer 33% et ajouter 33%. Qu'est-ce que vous souhaitez voir dans Civ VII ?