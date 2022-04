Une date et une version PC pour Diablo Immortal

A l'origine, Diablo Immortal était conçu comme un free-to-play pour iOS et Android. Mais Blizzard s'est rendu compte que pas mal de monde y jouerait sur PC en utilisant un émulateur Android type BlueStacks . Du coup le studio a décidé de faire une vraie version PC avec une interface légèrement repensée pour la plateforme et support du combo souris/clavier mais aussi du pad, chose que même la version PC de Diablo 3 ne fait pas.Encore mieux : le multi sera cross-play et cross-save donc que vous soyez sur PC ou mobile, vous conserverez votre progression et vous pourrez jouer avec vos potes. Cela ne veut pas dire que le jeu sera bon mais on est plus enclin à tester un nouveau Diablo sur nos bécanes de bourgeois que sur un vulgaire téléphone. Diablo Immortal sortira sur PC et smartphones le 2 juin.