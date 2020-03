Trois vidéos de gameplay pour Half-Life: Alyx

Incroyable mais vrai : un nouveau jeu Half-Life sort dans trois semaines. Histoire de faire monter la sauce, Valve vient de publier trois vidéos de gameplay d' Half-Life: Alyx . On y voit plein de belles choses : des combats, des déplacements, de la physique, des headcrabs...C'est un peu le AAA qu'on aurait rêvé d'avoir quand la réalité virtuelle a fait son grand retour. En 2016. L'Index, le casque VR de Valve, est toujours en rupture de stock et n'est pas le seul. Le Rift S et le Quest sont aussi difficiles à trouver à cause du coronavirus et des petits saligauds en profitent pour les vendre à des prix délirants