Tout le monde veut croquer la pomme

Suite aux annonces d'Apple le mois dernier concernant l'allègement des restrictions entourant le streaming sur les applications publiées sur l'Apple Store, on aurait pu penser que tout était de nouveau rose au pays du jeu dans les nuages sur la plateforme de la pomme.Malheureusement pour la firme de Cupertino, il semblerait que le mal soit déjà fait. En septembre dernier on apprenait que Luna, le service d'Amazon, offrira une version Progressive Web App aux utilisateurs pour éviter de se faire taxer. Aujourd'hui on apprend que Microsoft a la même idée."Nous apporterons le Game Pass (comprendre "Cloud Gaming" ndlr) sur iOS". C'est ce qu'aurait affirmé aujourd'hui Phil Spencer devant ses employés. Tout comme pour Luna, la raison est claire : contourner les restrictions imposées par Apple . Et tout comme pour Luna, le moyen annoncé est bien entendu un streaming via une page web, directement utilisable dans les navigateurs. Nous vous en parlions il y a peu de temps : le cloud gaming pour Xbox n'est disponibe que sur appareils Android pour le moment. Sortie prévue sur iOS en 2021 donc, si Apple ne décide pas de mettre les adresses de ces services sur liste noire d'ici là.