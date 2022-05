Trente-six ans après le premier épisode, pierre angulaire du cinéma "America fuck yeah" des années Reagan, Top Gun Maverick débarque aujourd'hui dans les salles obscures. Si vous êtes une vieille personne ayant apprécié les premières aventures de Pete "Maverick" Mitchell et ses potes beach-volleyeurs, faites-vous plaisir et allez voir Maverick, c'est une chouette suite qui dose le fan service comme il faut, et qui arrive aussi à passer un message sur la fin de ces grandes stars hollywoodiennes et la raréfaction de films tournés avec de vrais effets où on ne se contente pas de filmer des gens qui agitent les bras devant un fond vert.Mais si on parle de lui, c'est parce que comme tout bon blockbuster qui se respecte, il a droit à ses produits dérivés. Ceux qui nous intéressent prennent la forme de deux petits DLC, l'un pour Microsoft Flight Simulator , l'autre pour Ace Combat 7 . L'un comme l'autre vous permettront évidemment de prendre les commandes du F/A-18E Super Hornet tel qu'il apparait dans le film. Le DLC pour MSFS vous proposera même de le faire apponter sur un porte-avions, mais aussi du piloter un prototype d'avion tenant plus de la fusée, capable d'aller très vite et de monter très haut. Du côté du jeu de Bandai Namco, vous aurez également droit à une skin pour le F14 Tomcat, mais aussi pour le Su-57 russe (uniquement appelé dans le film "chasseur de cinquième génération", parce que depuis que la Guerre Froide est terminée on ne peut plus simplement faire les cowboys et se vanter de descendre des MiG-28, les bonnes choses se perdent).