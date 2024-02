Tonton Kojima parle de Death Stranding 2

Nous le savions déjà, mais Death Stranding a réuni 16 millions de joueurs et joueuses à travers le monde.

Kojima avoue que son jeu est sorti au plus mauvais des moments, ou plutôt, qu'une fucking pandémie est arrivée en même temps. Et il ne sait pas pourquoi, mais une partie des gens qui ont joué à Animal Crossing New Horizons ont aussi aimé Death Stranding (j'en fais partie).

En tant qu'indépendant, il a décidé qu'il était nécessaire de livrer Death Stranding, une nouvelle licence, sur le plus de supports possibles. D'où le fait de pouvoir jouer à ce jeu via : PS4, PS5, PlayStation Plus, Steam, Epic Games Store, Xbox Series, Game Pass et MacOS / iOS. Rien ne dit que la suite aura droit à autant de supports, mais il est fort probable que ce soit au moins du PS5 / PC / iOS.

La bande-annonce de Death Stranding 2 que l'on a vu lors du State of Play a été produite sur PS5. Pas besoin de PC ultra puissant pour cela, et d'après Kojima, les graphismes peuvent encore être améliorés.

Si besoin, Sam pourra enfin retirer son sac à dos, pour être plus libre dans ses mouvements.

On l'avait remarqué lors de la bande-annonce, mais il y a aura bien des éléments météorologiques (tremblements de terre, inondations, feux de forêt etc.) qui déforment le terrain, en temps réel. De fait, si un pont est placé à un moment donné, il est probable qu'il soit totalement inutilisable suite à une inondation.

Le navire que l'on voit dans la bande-annonce s'appelle Magellan. Ce sera la base mobile de Sam, qui pourra donc se déplacer, mais également aller sous terre (!?). Côté pratique, Sam pourra l'appeler lorsqu'il sera connecté au réseau Chiral. Ça laisse entrevoir une carte hyper grande.

On l'a bien compris, cette histoire ne se déroule pas sur le même continent.

Fragile, qui sera clairement moins fragique, a créé le Drawbridge, un groupe qui a pour objectif de connecter les régions en dehors de l'UCA.

Il semblerait que "la seconde main" dont Fragile dispose jouera un rôle important.

La petite marionnette a été réalisée avec le modèle de Faith Akin, un réalisateur allemand que Kojima aime bien. On pourra discuter avec lui lors des livraisons (j'espère aussi qu'il saura aussi se taire) et on en apprendra plus sur le "pourquoi il est sous cette forme".

Le chat noir que l'on voir sur l'épaule du personnage campé par George Miller est inspiré du capitaine Harlock (Albator chez nous).

Kojima a souhaité gardé le mystère sur le personnage de Elle Fanning. Alliée ? Ennemie ? On ne sait pas.

Hideo Kojima a 60 ans. Et que l'on aime ou pas le bonhomme, on ne peut que saluer son travail global, sa vision et son réel talent. Avec presque 40 ans de carrière, il y a bien des choses à raconter sur tonton Hideo, c'est d'ailleurs pour cela qu'un documentaire, Hideo Kojima: Connecting Worlds , débarque sur Disney+ ce 23 février. Ce dernier sera centré sur le processus créatif de Kojima et ce qu'il se passe dans sa tête pour imaginer des univers comme Metal Gear ou Death Stranding.D'ailleurs, parlons un peu de sa suite, Death Stranding 2 On the Beach . Si vous ne le saviez pas encore, pas mal de studios japonais communiquent par différents moyens. On connaît évidemment les Iwata Ask et Les développeurs ont la parole chez Nintendo, mais il y a aussi les petites vidéos de Masahiro Sakurai sur sa chaîne YouTube Masahiro Sakurai on Creating Game , ou encore PlatinumGames avec leur blog , et c'est évidemment aussi le cas pour Kojima Productions avec les HideoTube, commençés il y a déjà 8 ans. Et à la surprise générale, alors que le dernier HideoTube date de février 2017, un nouvel épisode est apparu !Ce nouveau HideoTube nous confirme / apprend pas mal d'informations concernant Death Stranding 2. Et comme je sais que vous n'avez pas forcément 56 minutes devant vous, voici les principaux éléments :Rien à voir, mais Kojima nous a aussi parlé rapidement de PHYSINT , son projet de "nouveau jeu d'action espionnage qui n'est pas Metal Gear". De ce que je comprends, il a pris ce projet comme étant possiblement son dernier. Il ne le dit pas clairement, mais il a parlé de son âge, de voir les 70 ans arriver, du fait qu'il soit tombé malade en 2020 (il a rédigé son testament), et il a compris que la mort pouvait arriver un peu n'importe quand. Du coup, il semble vouloir mettre le paquet, et PHYSINT utilisera des technologies de pointe, mélangeant jeu vidéo et cinéma. On verra ce que cela donnera, on a encore le temps de voir arriver ce projet, mais il souhaite que l'on ne voit pas la différence entre film et jeu vidéo.