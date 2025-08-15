ACTU
Les vendredis à la mod
par CBL, email @CBL_Factor
Le mod dont tout le monde parle en ce moment n'est pas un mod mais une collections de mods pour Starfield appelée Star Wars Genesis. Comme son nom l'indique, il s'agit d'une total conversion qui transforme le jeu de Bethesda en un JDR Star Wars.
On est déjà à la version 8.2 et le contenu est assez dingue : une quête principale, des quêtes secondaires, des tonnes de planètes, vaisseaux, droids, aliens, villes, armes, armures, un cycle jour/nuit,.... Star Wars Genesis corrige au passage pas mal de bugs et de soucis du jeu de base. Le but est à terme d'en faire le JDR Star Wars ultime. Il est à noter qu'une partie des voix enregistrées sont générées via IA mais vu qu'il s'agit un projet amateur on a tendance à passer l'éponge. L'installation est automatique et nécessite de posséder le jeu de base et son extension Shattered Space sur Steam.
CD Projekt Red voulait développer un mode multi pour Cyberpunk 2077 mais suite au lancement chaotique du jeu, le projet a été abandonné. CDPR a préféré utiliser ses ressources pour réparer son jeu et bosser sur un addon. Vu le résultat, on ne peut que leur donner raison mais on ne peut pas s'empêcher d'imaginer ce qu'un mode multi donnerait. Ca tombe bien : une équipe de moddeurs bosser sur CyberMP. Pour l'instant, il est en béta privée et permet à 8 joueurs de parcourir ensemble Night City. Il n'y a pas de date de sortie mais ça pourrait donner quelque chose d'assez dingue, un genre de GTA Online/FiveM.
