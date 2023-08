The Invincible : le départ pour Regis III sera le 6 novembre

Le jeu de Starward Industries composé d’anciens développeurs de chez CD Projekt a désormais sa date de lancement. The Invincible est attendu pour le 6 novembre, juste après un mois d’octobre très chargé au niveau du calendrier des sorties. On le rappelle, il s’agit d’un titre narratif où l’on incarnera l’astrobiologiste Yasna, qui sera au cœur d’une intrigue concernant la disparition de son équipage sur la planète inhabitée Regis III.Invincible arrivera sur PC, PS5 et Xbox Series.