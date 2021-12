TGA 2021 : Space Marine 2

Il faut crois que je ne suis pas le seul à attendre une suite à Space Marine vu qu'elle est désormais en production. Dans Warhammer 40 000 Space Marine 2, on jouera toujours le rôle de ce bon vieux Capitaine Titus décidé une fois de plus à prouver que les Ultramarines sont toujours les plus forts quand il s'agit de purger de l'hérétique.Cette fois c'est Saber Interactive qui développe pour le compte de Focus ce qui est assez étrange vu que Saber est un Embracer mais passons. Pour voir quelques secondes de gameplay, faites avance rapide sur la bande-annonce jusqu'à 2:20. Sapce Marine 2 sortira à une date inconnue sur PC, PS5 et XSeX.