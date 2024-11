Tetris pour toujours

Tetris fête officiellement ses 40 ans l'an prochain et pour commencer les festivités, Digital Eclipse vient de sortir Tetris Forever sur Steam , Xbox, Playstation et Switch. C'est un musée jouable de Tetris vu que c'est une compilation de 15 différentes versions accompagné d'un documentaire d'une heure sur Alexey Pajitnov, créateur de Tetris et de son éternel pote Henk Rogers avec qui il a créé la Tetris Company. Il y a aussi une nouvelle version de Tetris appelé Tetris Time Warp qui jongle entre les différentes versions de Tetris ainsi qu'une mini-encyclopédie.Tetris Forever n'est pas officiellement compatible Steam Deck mais vu les specs requises et l'absence de DRM/système anti-triche, on serait très surpris si le jeu ne tournait pas sur la portable de Valve. On vous recommande aussi fortement le film Tetris sur Apple TV+ qui propose une version TRES romancée de l'histoire du jeu. Quel était votre premier Tetris ? Pour moi ça a été la version DOS de 1987 avec les fonds d'écran à la gloire de l'URSS. Niveau gameplay c'était galère vu que cette version ne proposait pas de glisser ses pièces une fois posées. Le Saint-Graal est arrivé en 1989 avec la version Game Boy qui a été ma toute première console et la raison pour laquelle j'adore les portables.