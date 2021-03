Subverse enlève le haut

de

On vous en avait déjà parl é durant son kickstarter , mais voila qu’enfin, près de deux ans plus tard, Subverse s’apprête à sortir en accès anticipé dès le 26 mars.Au travers d’une bande annonce pleine d’humour, Studio FOW nous présente fièrement l’univers de son premier jeu. Si le gameplay semble assez varié, oscillant entre shooter spatial, tactical au tour par tour et phasesde sociabilisation avancée, il semblerait que la finalité soit toujours la même : Pilonner autrui d’une manière ou d’une autre.Même si le trailer est bien plus sage que leurs autres vidéos, on vous déconseille quand même de le regarder dans l'open-space.