HardSpace: ShipBreaker retrouve la liberté

Laurent par Laurent,  email
 
Dans la série récupérations de droits, BlackBird Interactive nous apprennent qu'ils ont récupérés leurs droits sur Hardspace: Shipbreaker auprès de Focus Interactive. Apparemment les deux étaient en bons termes, mais les développeurs sont quand même contents de récupérer un contrôl total de leur bébé, d'autant qu'ils ont plusieurs idées dans leurs cartons tournant autours de l'univers d'Hardspace Shipbreaker, lui même déjà dérivé d'Homeworld. On appréciera au passage le parallèle avec le scénario de leur jeu qui mettait en scène un travailleur indépendant lié par une dette démesurée à une compagnie et qui devait bosser toute sa vie pour s'en affranchir.
