Sorti au départ le 19 juillet 2022 sur PC, PS4 et PS5, il faut reconnaître que Stray nous avait bien plu . Néanmoins comme d’habitude, la dure loi des exclusivités avait laissé les joueurs des consoles de Microsoft sur la touche. Ch’est désormais réparé, puisque depuis hier le 10 août, le titre de Blue Twelve Studio a débarqué sur Xbox One et Xbox Series.