Système d'exploitation : Windows 10 version 18362.0 ou version supérieure

Architecture : x64

DirectX : API de DirectX 12, niveau de fonctionnalité matérielle 12

Processeur : AMD Ryzen 5 2600X, Intel Core i7-6800K

Mémoire vive : 16 GB

Graphiques : AMD Radeon RX 5700, Nvidia GeForce 1070 Ti

Mémoire vidéo : 8 GB

Disque dur : 125 Go d'espace libre sur un disque dur SSD requis

Dans Starfield , il y aura apparemment quatre romances. Mais bon, on est sur un site de geek, donc nous c’est le matos pour le faire tourner qui va nous intéresser. Après avoir appris que le jeu sera mieux optimisé pour les cartes AMD , on en sait aujourd’hui déjà un peu plus sur les configurations minimales pour la version PC. Et bonne nouvelle, vous n’aurez pas à revendre un de vos reins pour y jouer.En revanche on va conseiller à ceux qui ont toujours leur HDD fétiche, de profiter des soldes en ce moment pour se choper un SSD. Vous ne serez pas pris en traître.Configuration minimale :Le titre est toujours attendu sur PC, mais également sur Xbox Series pour le 6 septembre de cette année.