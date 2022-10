Spider-Man : la leçon de Morales arrive sur PC

On savait que Spider-Man: Miles Morales (qui jadis aurait été une extension pour le Spider-Man de base mais est vendu en 2020 comme un jeu complet) arriverait d'ici la fin d'année sur PC, on sait maintenant quand très exactement : ça sera pour le 18 novembre. C'est toujours Nixxes qui s'occupe de transbahuter le jeu d' Insomniac sur nos machines pleines de cartes graphiques à 2000 balles, et on aura donc droit aux raffinements qu'on est en droit d'attendre de leur part : support des écrans ultra-larges, framerate débloqué, auxquels viendront s'ajouter le support du DLSS 3 (exclusif aux GeForce 4000) et les ombres en ray tracing en plus des reflets, pour toujours plus de bonbon pour les yeux.