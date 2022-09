Sony vide son Sack

Sony continue son petit jeu de "ni oui, ni non, ni Returnal " : alors que tout le monde attend l'arrivée sur PC du jeu de Housemarque , c'est aujourd'hui le portage de Sackboy: A Big Adventure qui est annoncé. Déclinaison platformer 3D jouable jusqu'à quatre du jeu de construction de jeux de plates-formes de la PS3, celui proposera toutes les options de confort que l'on attend désormais des titres faisant le chemin de la PS5 jusqu'aux terres de la master race : framerate débloqué, support du DLSS et des écrans 21:9, on commence à avoir l'habitude mais on ne s'en plaint pas. Tout ceci arrivera le 27 octobre, au prix pas vraiment amical de 60€.