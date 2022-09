Ca doit être le secret le moins bien gardé de l'industrie vidéoludique : un portage PC de Returnal est en préparation. Il est tellement mal gardé qu'une vidéo présentant les différentes options graphiques a fuité et Sony s'empresse de la faire disparaitre. On y voit le support du ray-tracing pour les ombres et les reflets mais aussi sur le support du FSR, DLSS, NIS, VRS et autre SentDesFesses.