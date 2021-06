Sony ajuste son planning

Dans une "interview" donnée au Playstation.Blog , Hermen Hulst, le big boss de PlayStation Studios , revient sur l'actualité et l'avenir de tous ces studios qui bossent sur des jeux Sony first party.L'une des premières informations à retenir, c'est que God of War: Ragnarok , la suite des aventures de daddy Kratos, est officiellement repoussé à 2022. L'annonce plus surprenante, c'est qu'en plus de sortir sur PS5, le jeu arrivera également sur la PS4 : à l'instar de Horizon Forbidden West (que Sony espère sortir pour la fin d'année, sans que ça soit encore gravé dans le marbre), il ne pourra donc pas pleinement profiter des avancées technologiques de la PS5 et devra tenir compte des limites d'un CPU asthmatique et de la lenteur d'un disque dur préhistorique. Aloy et Kratos ne seront d'ailleurs pas les seuls à devoir faire ce grand écart, puisque Gran Turismo 7 sera lui aussi un titre cross-gen, même si avec les temps de développement à rallonge de Kazunori Yamauchi et toute sa team de Polyphony Digital , on peut encore espérer que le jeu prenne tellement de retard que la version PS4 ne quitte finalement jamais les stands. Avec tout ça, on repense à Jim Ryan qui, dans une interview donnée à GI.biz l'an dernier , devait se penser très malin à tacler Microsoft et ses jeux cross-gen en sortant un "we believe in generations", et on rigole un peu.L'autre point à retenir de l'article du PS Blog, c'est la nouvelle politique d'ouverture de Sony aux joueurs PC. Alors que la firme gardait jalousement ses exclus pour ses machines il y a encore quelques années, deux gros titres de son catalogue sont apparus récemment sur PC, Horizon: Zero Dawn l'année dernière et Days Gone il y a quelques semaines. Sony n'est pas encore complètement all-in sur le PC comme peut l'être Microsoft, mais ils vont continuer à étudier la possibilité de sortir leurs jeux sur PC "le moment venu", tout en précisant que les consoles Sony resteront le meilleur endroit pour jouer aux jeux first party dès leur sortie. C'est encore un peu timide, mais c'est toujours mieux que rien. On espère quand même que ces quelques miettes jetées aux joueurs PC n'ont pas uniquement pour objectif de les inciter à aller s'offrir une PS5 pour profiter des autres jeux du catalogue Sony, ça serait un peu mesquin.