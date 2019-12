Ryū go Otaku

La série des Yakuza n'est pas exactement connue pour leur retenue et leur sérieux. Mais le septième opus, Yakuza : Like A Dragon , semble pousser le n'importe quoi encore plus loin tout en assumant à fond le fait d'être désormais un JRPG.Je ne connais pas beaucoup de jeux qui ont des clochards qui tapent la sieste en plein combat, des costumes de cuisiniers qui permettent de se battre à coups de moulins à poudre et des filles qui arosent leurs ennemis de champagne, le tout entrecoupé de garderies pour adultes, de karting et des éternels bars à hotesse. On tient le jeu de l'année 2020. Ou plutôt 2021 le temps qu'ils sortent chez nous et sur PC.