Pragmata s'éloigne

Repousser la sortie de ses jeux en 2022, c'est bien, c'est la mode, mais comment faire quand un titre était déjà prévu pour sortir en 2022 et qu'on veut quand même suivre la tendance ? Et bien on le repousse à 2023. C'est ce que vient de faire Capcom avec son Pragmata Plutôt qu'un bête .jpg de texte, Capcom a bricolé une petite vidéo pour accompagner cette annonce. On apprécie l'effort, mais en revanche on ne sait toujours pas en quoi le jeu consistera.