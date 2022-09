Bien que ce soit un MMORPG avec un endgame un peu pété en microtransactions, avec du farm à outrance et des menus horribles, force est de constater que Black Desert Online sorti en 2014 en Corée du Sud, a largement réussi son passage en Occident en 2016. Il est réellement agréable à prendre en main, et il n'a pas graphiquement à rougir face à la concurrence, bien au contraire. Le titre est maintenant disponible dans 150 pays, sur PC, consoles et mobiles et il vient d'atteindre la barre symbolique des 50 millions de joueurs. Vous pouvez d'ores et déjà l'essayer sur Steam si vous ne le possédez pas encore, il est jouable gratuitement pendant encore six jours dès à présent