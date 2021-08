Nouveau jeu : DokeV

Les coréens Pearl Abyss se sont faits un nom avec Black Desert Online et son système de customisation de personnage ultra-poussé. Pour DokeV, ils abandonnent le medfan et tentent de marcher sur les plates-bandes de Pokémon. On joue le rôle d'un gamin dans un monde vachement kawaii et rempli de créatures étranges.Dire que c'est coloré est un doux euphémisme. Rien que la bande-annonce du jeu devrait donner des crises d'épilepsie à la moitié de l'Occident et la musique devrait achever les survivants. Mais contrairement à beaucoup de ses petits camarades, Pearl Abyss a choisi de montrer du gameplay dans sa bande-annonce quitte à montrer que le framerate a parfois du mal. Le résultat semble quand même nettement plus varié que les productions Nintendo et a des faux airs de Sunset Overdrive . DokeV sortira sur PS5 à une date inconnue.