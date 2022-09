On apprend aujourd'hui, par l'intermédiaire de Gamesindustry.biz , que Square Enix s'est associé à la future blockchain Oasys , pour être gestionnaire d'un nœud. On vous rappelle pour synthétiser, que c'est justement le rôle d'un nœud de soutenir le réseau, en créant une copie, en traitant les transactions, et c'est l'ensemble de ces nœuds qui en une structure de données constituent la blockchain. En gros, le géant japonais en mettant ses ressources à disposition, pourra stocker et valider des transactions, tout cela en ayant la possibilité d'y appliquer des frais. C'est certainement la partie la plus intéressante du deal.

Mais Square Enix ne serait pas seul, il y aurait 21 autres gestionnaires de nœuds, dont des noms franchement pas inconnus, et ça fait peur ; Sega Bandai Namco Research , Netmarble, WeMade, Com2uS et Yield Guild Games. Et forcément il est même question dans cette technologie de proposer du play-to-earn. Donc discrètement, et petit à petit on voit venir la carotte pour les joueurs, les grands éditeurs n'ont pas lâché l'affaire et l'avenir qu'ils nous préparent, après les DLC, les microtransactions, les lootboxes, les season pass, les battle pass, ... c'est de faire encore plus les poches des joueurs mais cette fois-ci avec des NFTs.