Paper Beast sur PC MasterRace !

Une simple mise à jour du compte Twitter de Pixel Reef et voilà, c'est comme cela que l'on apprend l'excellente nouvelle : Paper Beast débarque sur Steam dès cet été et a même droit à sa page , via l'aide de Plug In Digital en tant qu'éditeur.Le jeu VR d' Eric Chahi et son équipe, alors pour l'instant exclusif à la PlayStation 4 et son PS VR, goûtera donc aux joies du PC MasterRace, le tout avec une compatibilité avec les Valve Index, Oculus Rift et HTC Vive. En attendant, vous pouvez lire notre test par ici , qui sera probablement mis à jour avec un petit encadré "version PC".