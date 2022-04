Nouveau jeu : Bloodborne Kart

Lilith Walther est une développeuse bossant sur Witch , un RPG indie. Mais pendant son temps libre, elle a développé Bloodborne PSX, une recréation du jeu de From Software comme s'il tournait sur PS1. Le jeu est sorti en début d'année et pousse le délire assez loin vu qu'il est possible d'y jouer à plusieurs en écran partagé. Bloodborne PSX comprend la première zone du jeu original et se termine après le combat contre Father Gascoigne, le deuxième boss du jeu.En plein développement de ce dernier, Lilith a annoncé un deuxième projet : Bloodborne Kart, un croisement improbable entre Bloodborne et Crash Team Racing. L'annonce a été faite le 1er Avril 2021 donc c'était une blague. Mais c'était une blague elaborée et 16 000 retweets plus tard, Lilith s'est dit qu'il y avait peut-être vraiment un appetit pour ce genre de délires. Elle a donc annoncé officiellement Bloodborne Kart la semaine dernière. Il n'y a pas encore de date de sortie mais il y aura un mode Battle.