No Man's New Skies

Les mises à jour de No Man's Sky se sont enchainées mais les joueurs se plaignent que le coeur du jeu manquait de variété. Sean Murray était à l'écoute et Hello Games vient de sortir la mise à jour Origins pour le jeu. Elle est massive et ajoute des nouvelles planètes, des nouvelles étoiles, des nouveaux paysages, des nouvelles espèces de faune et de flore, des nouveaux climats, des nouveaux bâtiments...Vous en voulez encore ? Il y aussi une interface repensée, des volcans, des tempêtes de feu, un mode photo, un guide d'exploration, des météores, des anomalies gravitationnelles, des tornades, des éclairs, des rencontres aléatoires avec des PNJs, des insectes, des robots sauvages à la Horizon ET DES VERS DES SABLES. On attend toujours ceux de Star Citizen montrés en 2016... Origins est littéralement une version 3.0 qui met à jour la galaxie entière et elle est gratuite. Comme d'hab', le jeu est à -50% histoire d'attirer les nouveaux joueurs