Nixxes ne quittera pas sa zone de confort chez Sony

On se doutait bien que ce n'était pas pour leur faire vendre des sandwiches à la cafétéria que Sony avait racheté Nixxes , mais c'est maintenant confirmé dans une interview donnée par Jim Ryan à Famitsu : le studio hollandais bossera bien sur les futurs portages des IPs Sony sur PC. Ryan précise toutefois que cette collaboration n'en est qu'à ses prémices, sous-entendu : Uncharted, God of War et The Last of Us sur PC, ce n'est pas non plus pour tout de suite.