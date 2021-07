Sony gobe Nixxes

Même si Sony ne pourra jamais rivaliser avec Microsoft sur la taille du carnet de chèques, ça n'empêche pas le japonais de continuer à faire ses courses. Ainsi, après Housemarque il y a deux jours (et avant Blue Point, si on en croit sur le tweet erroné de PlayStation Japon ), c'est au tour de Nixxes de rejoindre les PlayStation Studios Nixxes est un studio de développement hollandais existant depuis plus de 20 ans qui n'a jamais créé de jeux, et pour cause : leur spécialité, c'est le portage de jeux existants sur d'autres plateformes, et plus particulièrement sur PC. Ainsi, c'est à eux qu'on doit les portages de tous les titres Eidos et Crystal Dynamics sortis ces dernières années, Deus Ex Human Revolution et Mankind Divided ou la trilogie du reboot de Tomb Raider.On n'imagine pas trop Sony se payer un tel studio pour leur donner l'occasion de développer leur propre licence, en tout cas pas dans un premier temps, donc on ne prend pas de gros risque en imaginant qu'ils seront mis à contribution pour le portage des exclus PlayStation, futures ou déjà existantes, sur PC.