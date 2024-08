Nintendo ouvre son musée

Shigureden SP

Zapper & Scope SP

Ultra Machine SP

Ultra Hand SP

Love Tester SP

Game & Watch SP

Nintendo Classics

Big Controller

Let's Make Hanafuda!

Try Playing Hanafuda!

Annoncé depuis quelques mois (plus précisément lors du Nintendo Direct de septembre 2023 ), le Nintendo Museum s'est offert un petit Nintendo Direct pour se présenter. Et qui de mieux pour nous faire découvrir ce lieu que l'immense Shigeru Miyamoto ? Du haut de ses 71 ans (oui oui...), tonton Shigeru nous fait la visite des lieux et le moins que l'on puisse dire, c'est que Nintendo garde sa ligne de conduite : c'est beau, très soigné et surtout, on peut jouer.Concrètement, la mise en scène d'un musée et plus précisément d'une exposition de jeux vidéo, ça peut être assez compliqué. Personnellement, j'en ai jamais vu qui m'ont vraiment décroché la mâchoire. C'est souvent des vitrines avec des objets dedans, un peu de choses à lire et voilà. Et autant être honnête, l'étage de ce musée ne déroge pas à cette règle et présente tout simplement "des trucs dans des vitrines" avec même une partie "c'est un peu le bordel non ?" comme m'a dit ma conjointe (alors que moi, j'avais des étoiles dans les yeux, ahah). Alors oui, pour les fans comme moi, c'est génial. Je pourrais passer 1h devant chaque vitrine à me remémorer des souvenirs, ou à parler de tel et tel objet Mais, et c'est là où les équipes de Nintendo sont assez malines : ce musée propose surtout un grand espace d'activités.Il est donc possible de jouer via 8 expériences présentes au rez-de -chaussée :C'est assez bien vu et ça a l'air bien fun pour un musée. Notez tout de même qu'une entrée au musée proposera une carte contenant "10 pièces" et qu'évidemment, il n'est pas possible de faire toutes les activités avec une seule carte. Même si on peut y voir un peu une carotte, l'idée étant de revenir au musée au moins une seconde fois, etc. C'est pas si con.Il y a aussi d'autres activités, cette fois-ci un peu plus artistiques et dédiées aux cartes Hanafuda :Ici, l'idée est de se créer quelques cartes pendant un atelier de 60 minutes. Tandis que l'autre est une partie de ce jeu de carte, durant 30 minutes. Là aussi, c'est vraiment chouette puisque cela fait partie des racines de Nintendo de la culture du pays.Côté tarif, je m'attendais à un truc inaccessible, mais au final, pas du tout :Pour le reste des informations, voici la vidéo du Direct, mais aussi le site web du musée (traduit en anglais), proposant de réserver ses places pour octobre et novembre, histoire que tout cela se fasse dans le plus grand des calmes. L'inauguration est prévue le 2 octobre à Kyoto.Franchement, je trouve que c'est une très bonne idée ce musée. On connait les problèmes de conservation dans le milieu du jeu vidéo et, un musée Nintendo géré par Nintendo évitera les possibles débordement tout en gardant une ligne éditoriale. Peut-être que cela donnera aussi des idées à Sony. Un musée PlayStation, ce serait vraiment cool aussi !