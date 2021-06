Nintendo Direct E3 2021: le gros résumé

Super Smash Bros. Ultimate

Comme prévu, Nintendo nous a livré un petit Nintendo Direct spécialement pour l’ E3 2021 , et forcément, quelques bonnes annonces ont été dévoilées presque toutes pour 2021 ce qui coupe court à la frustration d’attendre des mois et des mois. Un Direct présenté par le duo(General Manager of EPD) et(Senior Executive Officer) que l’on connait bien et qui s’est prêté plusieurs fois à l’exercice compliqué de rendre une conférence intéressante. C’est parti pour le gros récap’, entre larmes de joie, jeux OSEF et espoir.Cette année, Nintendo n’a pas eu l’idée saugrenue de nous balancer 25 mins de Smash Bros, mais présente tout de même un nouveau personnage pour prendre la 5ème place (sur 6) du Fighters Pass Vol. 2. Et pour le coup, il s’agit de, que l’on connaît bien pour être l’un des combattants les plus connus de la licence Tekken. Mais nous en reparlerons plus tard, puisque Masahiro Sakurai nous promet de détailler tout cela dans un Smash Bros. Direct qui sera diffusé le 28 juin à 16 h.Je ne suis pas forcément le plus grand fan de cette série, mais cela pourrait intéresser pas mal de monde, puisqueetarrivent sur Switch. Concrètement, c’est tous les épisodes, avec True Colors qui débarque le 10 septembre, tandis que les deux premiers arriveront un peu plus tard dans l’année, probablement autour du 30 septembre, puisque cette compile a déjà été annoncée dans la conférence Square Enix.Restons chez Square Enix justement, avecqui, surprise, arrivera aussi sur Switch. Petite surprise qui n’a pas été forcément annoncée clairement lors de ce Direct : il s’agit d’un jeu qui se joue exclusivement en streaming, comme Hitman III par exemple. D’où le fait que le ça a l’air techniquement aussi propre que les autres supports. En tout cas, il ne s’agit pas d’un jeu service, et l’univers des Gardiens est bien présent, même si trop proche du MCU mais sans les acteurs du MCU. On verra sur place manette en main. Rendez-vous le 26 octobre.Vous vous souvenez du Worms façon Battle Royale ? Parce que moi oui, et pas forcément en bien. Bref, après s’être probablement planté sur tous les supports, Team17 tente le coup en sortantsur Switch dès le 23 juin, donc la semaine prochaine. D’ailleurs, le fait d’avoir un cadeau pour les deux premières semaines et même 25% de réduction en précommandant le jeu maintenant sur l’eShop, en dit assez long sur le niveau de déprime du studio…Si vous aimez les JRPG, celui-ci est probablement celui qu’il faut suivre de très près. En même temps, il est composé de quelques grands noms s’occupant de différents aspects du jeu. On retrouveà la musique, (Final Fantasy XII, Vagrant Story),au scénario (Final Fantasy X, Final Fantasy VII Remake) et(Bravely Default, Final Fantasy Tactics) et(Final Fantasy IX, Granblue Fantasy) pour tout le design. Le résultat est magnifique et on espère vraiment que le tout donnera un gros JRPG comme on aime. C’est prévu pour le 30 septembre, et si vous n’avez pas de Switch, ça sort aussi sur tous les autres supports.Aïe. Enfin, non, c’est chouette, mais je me demande toujours comment on peut jouer à ce genre de jeu avec une manette. Mais si cela ne vous dérange pas, Sega a eu la bonne idée de prévoirsur Switch pour une sortie prévue en 2022.20 piges, ça se fête ! Pour le coup, Sega a décidé de sortir une grosse compilation de trois épisodes de la série avecet, sous un même titre et avec de nouveaux graphismes. Le trailer est un peu fouilli, mais il s’agit bien des trois premiers épisodes, et non de tout le reste. C’est prévu pour le 5 octobre un peu partout, avec plusieurs éditions histoire de faire cracher les plus vieux fans.Douche froide, même si elle sera bonne,ne sera pas un DLC à Super Mario Party , mais bien un nouvel épisode. On retrouvera 5 plateaux classiques de l’ère Nintendo 64 et 100 mini-jeux issus de toute la série. Et cette fois-ci, un mode en ligne est prévu dès la sortie du jeu, prévue le 29 octobre.Avant toute chose, Shinya Takahashi rappelle que Nintendo et Retro Studios travaillent sur Metroid Prime 4 . Une bonne chose qui balaie d’un coup de revers de la main une hypothétique bande-annonce. Mais alors que je m’attendais à revoir Metroid Prime: Trilogy sorti en 2009 sur Wii, Nintendo est allé encore plus loin dans les vieux pots et nous propose, alias “le vrai Metroid 5”. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, Metroid Dread est un projet datant de 2005 et qui était prévu sur Nintendo DS, afin de donner une suite direct à Metroid: Fusion sorti en 2002 sur Game Boy Advance.Chance à nous, Yoshio Sakamoto n’a pas l’air trop débordé en ce moment, et après avoir terminé Famicom Detective Club: The Missing Heir, le voici donc sur Metroid Dread, développé par MercurySteam , qui s’est occupé de l’excellent Metroid: Samus Returns en 2017 sur Nintendo 3DS. C’est clairement une énorme baffe dans la gueule, une ambiance géniale et le retour de Samus Aran sur le devant de la scène. En plus de cela, c’est juste magnifique et il sera dans nos Switch dès le 8 octobre prochain, le tout accompagné d’amiibos et d’une version collector.C’estet ça sort le 4 novembre. Voilà. Et l’an prochain, on aura Just Dance 2023, qui sortira en novembre, avec les mêmes graphismes mais une playlist différente.Habitué à développer des jeux à licences mais sans budget, il semblerait que le studio Raw Thrills ait perdu un pari. Du coup, on se retrouve avec, un jeu de course moche attendu (ou pas) cet automne.Sorti en janvier 2020, Dragon Ball Z : Kakarot ne s’est malheureusement pas révélé être le meilleur des épisodes de la licence. Presque deux ans plus tard, le revoilà dans une version Switch avec un nom à rallonge,, précisant que les DLC font partie de l’aventure de San Goku. Ce sera disponible le 24 septembre.Précommandé depuis son annonce,arrive dans quelques jours (le 25 juin) et proposera tout ce qui fait le sel d’une partie de Mario “sport”, en plus de proposer un tout un tas de modes (dont un mode aventure avec un Mii) et des mises à jour gratuites à venir.Capcom nous fait une Far Cry 6 et nous reparle de, même si nous avons déjà eu deux Monster Hunter Digital Event pour le découvrir, en plus d’un autre Nintendo Direct. Je vous conseille donc d’aller les regarder et de réserver votre journée du 9 juillet si ce RPG vous branche.Le jeu apéro ultime arrive sur Switch ! Le génialissime Wario revient avec un nouveau jeu complètement débile, à base de minis-jeux moches mais drôles et d’une tonne de personnages que l’on devra jouer dans les minis-jeux.est prévu pour le 10 septembre prochain.Annoncé en octobre 2017,refait surface avec une grosse bande-annonce explicative, à laquelle il faudra presque rajouter un Nintendo Direct tellement ce JRPG d’Atlus semble complet. C’est du Japon post-apo pour l’ambiance, des démons à gogo, de la collectionnite aiguë et de la fusions de démons, le tout avec un scénario qui sera forcément assez bien écrit pour nous tenir de longues heures. Et cette fois-ci, Shin Megami Tensei V a une date. Ce sera le 12 novembre.Le support parfait pour jouer à un Danganronpa se doit d’être portable. Donc après la PSP, la PS Vita, mais aussi les smartphones, la série Danganronpa débarque sur Switch en proposant la trilogie et un épisode bonus, Danganronpa S : Ultimate Summer Camp . Une série typiquement japonaise, hyper bien écrite et avec une direction artistique très propre. À noter quesera disponible en physique pour les 4 épisodes, mais aussi dispo sur l’eShop à l’unité. Cependant, il faudra lire l’anglais, puisqu’aucune traduction n’a été prévue.Nous manquions d’un portage Wii U, c’est maintenant fait avec. Néanmoins, il ne s’agit pas là d’un simple portable Wii U vers Switch, puisque Koei Tecmo a aussi décidé de le sortir sur PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One et Steam. Autant dire que ça brasse large pour tenter de relancer la licence avec ce très bon épisode, malheureusement emputé du Wii U Gamepad qui faisait office d’appareil photo.Oui, le jeu de Bethesda Softworks est déjà disponible sur Switch, mais là, il s’agit du DLC, celui qui fait passer le jeu de base pour une promenade de santé. Alors autant voir dire que d’y jouer à 30 FPS avec un joy-con drift, ce sera l’enfer ! Et l’Enfer est disponible dès aujourd’hui sur l’eShop.Il fait beau, il fait presque trop chaud, et c’est un temps pour sortir sa planche et tenter quelques tricks comme si on avait 16 ans. Mais comme on est des vieux qui jouaient à Tony Hawk’s le jour de sa sortie, on va se rabattre sur, prévu le 25 juin. Ça a l’air de tenir la route techniquement et ça fera probablement bien le job en mode portable.Disponible sur Steam depuis août 2018 et avec presque 3000 excellentes évaluations, j’ai peut-être jugé un peu vite ce jeu de Rebellion. Parce qu’autant être honnête :, ça l’air flingué. Le pitch nous met dans la peau d’une troupe de héros devant tirer sur des morts-vivants venant de l’Egypte antique, résolvant des énigmes en tirant sur des trucs pour ouvrir des portes, tout en esquivant des machins au sol. Oui, ça a l’air pété, mais des gens aiment. Alors pourquoi pas, surtout que c’est prévu pour aujourd’hui dans l’eShop.Probablement le seul jeu qui m’a véritablement tapé dans l'œil lors de la conférence Ubisoft,revient dans ce Direct, mais sans date plus précise. Il faudra se contenter d’un vague 2022, ce qui vous laisse largement le temps de vous mettre sur le premier épisode et son DLC, qui valent largement le coup d’y passer un peu de temps. Une excellente nouvelle pour ce crossover pas forcément le plus cool sur le papier.Alors là, j’ai quelques souvenirs de nuits blanches à base de guerres épiques en multi local sur GBA dans mon vieil internat quand j’étais au lycée ! De longues heures passées sur Advance Wars et Advance Wars 2 Black Hole Rising, à gérer sa petite armée et à tenter, tour après tour, de prendre l’avantage sur mon adversaire et pote de l’époque. Petite larme d’émotion en voyant cepointer le bout de son flingue en s'annonce pour une sortie le 3 décembre prochain. Reste plus qu’un mode en ligne avec une option asynchrone et on tient une pépite.Quand on parle de The Legend of Zelda, le grand public pense à Shigeru Miyamoto. Normal. Mais l’homme derrière la licence depuis 1998, c’est. Il est donc logique qu’il se pointe avec sa petite chemise la famille royale (je veux cette chemise), pour nous parler un peu de la série qui fête tout de même ses 35 ans cette année.Comme précisé à la fin de mon test, le DLC dearrive donc le 18 juin, ou en tout cas, sa première partie nommée “Vague 1 - Pulsations Antiques”, apportant un nouveau personnage, des armes, des défis, des nouveaux ennemis et le mode de difficulté Apocalypse, parce qu’on ne se lance pas dans un Muso pour trier les lentilles. Le second, “Vague 2 - Le gardien du souvenir” est prévu pour novembre et apportera son lot de nouveautés aussi. Reste qu’il s’agit vraiment d’un DLC pour les fans, parce qu’à 19,99€, il faut vraiment apprécier le genre.Déjà présenté lors du Nintendo Direct de février,sorti sur Wii en 2011, est attendu pour le 16 juillet sur Switch. Je l’ai évidemment déjà précommandé comme un iencli et il est cette fois-ci question de lâcher la détection de mouvements parfois foireuse de la Wiimote, pour celle des joy-con, ou même tout simplement d’y jouer normalement, sans mouvement.Après le succès du Game & Watch Super Mario, voici venir un, avec les deux premiers épisodes de la Nes, mais aussi Link’s Awakening en version Game Boy, une version spéciale de VERMIN, un jeu Game & Watch, et une horloge. Et oui, je vais évidemment l’acheter. Il faut soutenir les petits artisans. C’est prévu pour le 12 novembre prochain.Toujours pas de titre définitif,revient cette fois-ci avec une nouvelle bande-annonce qui précise clairement que le jeu est dans un état très avancé de son développement. Malheureusement, il faudra attendre 2022 pour mettre la main dessus, admirer Hyrule vue du ciel… Parce que oui, contrairement à ce que nous pensions, ce nouvel épisode sera plutôt dans le ciel que sous terre ! Mais c’est bon, il est là, il arrive. Plus que quelques mois d’attente...