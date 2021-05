New Switch Pro Turbo Deluxe Edition

Alors que Valve semble se préparer à sortir une console portable inspirée de la Switch , la rumeur se précise aussi quant à la présentation prochaine d’une nouvelle version de la portable phare de Nintendo. C’est en effet les journalistes de chez Bloomberg, encore une fois, qui nous expliquent que l’entreprise Japonaise serait sur le point d’annoncer une Switch améliorée qui viendrait prendre la relève de la première mouture sortie il y a déjà quatre ans, pour une sortie prévue entre Septembre et Octobre.Ces rumeurs ne datent pas d’hier, mais avec les sorties des PS5 et Xbox Cerises, on peut en effet s’attendre à ce que Nintendo ait aussi de quoi rester compétitif sur cette génération de console. Le nouveau matériel serait capable de fournir du 4k en docké (sûrement avec l'aide du DLSS) et disposerait d’un écran OLED fourni par Samsung. D’après les fournisseurs de composants, les stocks devraient suivre la demande malgré les difficultés actuelles à se fournir en semi-conducteurs. Comme CBL l’avait déjà souligné en Mars , le prix de cette nouvelle Switch sera sûrement plus élevé que le tarif actuel pratiqué de 300€. Entre cette nouvelle Switch, les rumeurs de Breath Of The Wild 2 à l'E3 2021 et les derniers titres Pokémon annoncés pour la fin d'année, on peut dire que Nintendo prépare bien son dernier trimestre 2021.